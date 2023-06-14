Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде поделилась эмоциональным видео в Инстаграм и на Ютуб, которым хотела донести свои главные переживания перед украинцами. Для этого артистка представила также кадры с ДТП, которое было создано специально для новой композиции и клипа.
Мишель представила свою новую песню "Na Samoti", который становится музыкальным путешествием к самопознанию, призывая нас обратиться к себе и отыскать истину внутри себя. Эта композиция олицетворяет силу самоанализа и внутреннего поиска.
В видеоклипе Мишель Андраде погружается в мир ночного города, оседлав мотоцикл и справляясь с дождем, который символизирует сложности и испытания на нашем пути.
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Во время путешествия происходит впечатляющая авария, которая отражает жизненные преграды и проблемы, способные повредить нашу душу. В сердце певицы возникает дыра, символизирующая пустоту, потерю и боль, но через нее проникает проблеск света.
«Ты можешь поделиться своей болью, и для тебя всегда найдутся те же слова поддержки, те самые теплые объятия, тот самый теплый взгляд и горячее сердце, которое готово выслушать тебя, без осуждения, без оценки.
По себе знаю, как тяжело иногда бывает Na Samoti и как сложно иногда открываться людям или даже своим близким. Нам кажется, что нас не поймут или нас осудят, и мне очень хотелось бы в такие времена быть поддержкой для вас» - высказалась Андраде под видео.
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