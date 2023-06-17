Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам и попала под шквал критики из-за конкурса с миллионной прибылью, решила высказаться в интервью. Каменских пообщалась с Марией Ефросининой о своей непростой жизни, однако вызвала много негатива.
«Много писать не буду! Это тот случай, когда героиня вызывает много рефлексий для просмотра интервью. Но прошу сначала посмотреть! Внимательно! До конца. Я считаю, что это самое откровенное интервью Каменских за все времена!» - написала Ефросинина.
В сети же не оценили обращение ведущей и поведение самой Каменских:
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«Мария, зачем Вы «отбеливаете» ее репутацию, а она «честь» Потапа, покинувших Украину в ее первые часы вторжения; Она с Потапом – испанские герои, не наши;
Мария периодически тянет в наше пространство дискредитированных людей, пытаясь их реабилитировать или пропиарить; Все такие патриоты, особенно сидя за границей; Где наши молодые герои, певцы.?...а не это все...?; Актриса, веры нет, не ей, не ее мужу 🤮.
Фу, тошнит, какая же она бедная и несчастная, как ей со своим мужем тяжело было в Испании; Видно Потап заплатил немалые деньги, чтобы это было интервью».
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