Известная певица Настя Каменских после скандала с провальным конкурсом решила высказаться о наболевшем у Маши Ефросининой и получила много критики.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам и попала под шквал критики из-за конкурса с миллионной прибылью, решила высказаться в интервью. Каменских пообщалась с Марией Ефросининой о своей непростой жизни, однако вызвала много негатива.

«Много писать не буду! Это тот случай, когда героиня вызывает много рефлексий для просмотра интервью. Но прошу сначала посмотреть! Внимательно! До конца. Я считаю, что это самое откровенное интервью Каменских за все времена!» - написала Ефросинина.

В сети же не оценили обращение ведущей и поведение самой Каменских:

«Мария, зачем Вы «отбеливаете» ее репутацию, а она «честь» Потапа, покинувших Украину в ее первые часы вторжения; Она с Потапом – испанские герои, не наши;

Мария периодически тянет в наше пространство дискредитированных людей, пытаясь их реабилитировать или пропиарить; Все такие патриоты, особенно сидя за границей; Где наши молодые герои, певцы.?...а не это все...?; Актриса, веры нет, не ей, не ее мужу 🤮.

Фу, тошнит, какая же она бедная и несчастная, как ей со своим мужем тяжело было в Испании; Видно Потап заплатил немалые деньги, чтобы это было интервью».

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