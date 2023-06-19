Популярная украинская певица Настя Каменских, которая рассказала о скандалах с изменами Потапа и призналась в депрессии, решила также поднять тему русского языка. Если год назад Каменских заявляла, что на русском петь больше не будет, то в этом году высказалась иначе.

В этот раз Каменских вызвала недовольство своим последним заявлением относительно своих русскоязычных хитов. В недавнем интервью с Машей Ефросининой, Каменских заявила, что она не будет исполнять песни на русском языке в Украине, но допускает такую возможность на выступлениях за рубежом, поскольку русский язык используется не только россиянами.

Кроме того, Настя указала на то, что множество украинцев владеют русским языком и хотели бы услышать ее композиции.

"Если мы находимся в Украине, конечно, я не буду петь на русском языке. Однако, когда дело касается зарубежных концертов, многие другие национальности также используют русский язык... Кроме того, у нас действительно много русскоязычных людей, и даже на передовой можно услышать этот язык", - подчеркнула Каменских.

Настя также признала, что в последний год набрала семь лишних килограммов. Она не скрывает этого факта и утверждает, что это не причиняет ей стыда или неудобства. Она принимает себя такой, какая есть.

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