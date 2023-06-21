Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая сильно изменилась во время войны и все это время остается в Украине, часто делится яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Астафьева выложила необычные фото, на которых показала свое "успокоительное" во время войны.
Как оказалось, Даша Астафьева показала обыденные занятия и ритуалы, которые приносят ей радость в тяжелые времена. А это и прогулки с любимыми собаками, рыбалка – а Даша Астафьева просто фанатка этого вида отдыха, также она занимается спортом и кулинарией.
В подписи к публикации Даша Астафьева саркастично осудила тех, кто постит в соцсетях кадры роскошной жизни с шампанским и яхтами:
"Люди-людишки разделились на "Привітяктишодопомогтидайпосиланнянабанкупоганийзвязокбоупотязі" и "Почімутиотпісаласьнасніктонєготовілквойнєкаждийвижіваєткакможет" *Второе обязательно с яхты и бокалом шонпанского в десяти сторис. На фотках максимально безмятежна я со всеми видами разрешенного успокаивающего. Может кого успокоит тоже".
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Красавица! Всегда любуюсь! Люди сейчас раскрылись. И радует то, кто мне нравился, кого я уважала, тот любит Украину".
"Такие хорошие домашние фото".
"Рыбалка – это топчик для нервной системы, ждем в Карпатах форельку и лосося!".
"Когда посмотрю на вас, мне сразу хочется к вам в гости на обед".
"Хотя бы кто-то об этом говорит. Также отписываюсь от тех, кто делает вид, будто войны нет".
"Даша! Самая красивая женщина Украины, и патриотка!".
"Господи, какая же вы красивая, настоящая украинская красота".
"Даша, Вы – космос! С каждым постом восхищаюсь все больше".
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