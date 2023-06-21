Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая сильно изменилась во время войны и все это время остается в Украине, часто делится яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Астафьева выложила необычные фото, на которых показала свое "успокоительное" во время войны.

Как оказалось, Даша Астафьева показала обыденные занятия и ритуалы, которые приносят ей радость в тяжелые времена. А это и прогулки с любимыми собаками, рыбалка – а Даша Астафьева просто фанатка этого вида отдыха, также она занимается спортом и кулинарией.

В подписи к публикации Даша Астафьева саркастично осудила тех, кто постит в соцсетях кадры роскошной жизни с шампанским и яхтами:

"Люди-людишки разделились на "Привітяктишодопомогтидайпосиланнянабанкупоганийзвязокбоупотязі" и "Почімутиотпісаласьнасніктонєготовілквойнєкаждийвижіваєткакможет" *Второе обязательно с яхты и бокалом шонпанского в десяти сторис. На фотках максимально безмятежна я со всеми видами разрешенного успокаивающего. Может кого успокоит тоже".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красавица! Всегда любуюсь! Люди сейчас раскрылись. И радует то, кто мне нравился, кого я уважала, тот любит Украину".

"Такие хорошие домашние фото".

"Рыбалка – это топчик для нервной системы, ждем в Карпатах форельку и лосося!".

"Когда посмотрю на вас, мне сразу хочется к вам в гости на обед".

"Хотя бы кто-то об этом говорит. Также отписываюсь от тех, кто делает вид, будто войны нет".

"Даша! Самая красивая женщина Украины, и патриотка!".

"Господи, какая же вы красивая, настоящая украинская красота".

"Даша, Вы – космос! С каждым постом восхищаюсь все больше".

Последние новости Украины:

Напомним, "Наше последнее общее фото…": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о двух отцах в ее жизни.

Как сообщала Politeka, "Офигел от количества неадекватов": Анатолий Анатолич гневно высказался о некоторых украинцах.

Также Politeka писала, что "Дарю поцелуи и объятия": Позитив из "Время и Стекло" нашел замену Дорофеевой.