В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан показал украинкам пять вещей, которые будут актуальны всегда (чтобы посмотреть фото, пролистайте новость вниз).

1. Классический пиджак. По словам дизайнера, эта вещь давно вышла за пределы делового стиля. Его можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С пиджаком образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой.

Второй базовый элемент гардероба — тельник.

"Тельники стали модными в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными до сих пор. С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кежуал, деловые. Рукав тельника может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов", - советует Андре Тан.

Рубашка, по словам Андре Тана, - самая универсальная вещь в гардеробе. Ее можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье. С рубашкой можно создать множество стильных образов на любое событие.

Маленькое черное платье – это классика и всегда выигрышный вариант.

"Маленькое черное платье должно иметь свое место в гардеробе каждой! Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор, как бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды", - подчеркнул Андре Тан.

Еще одна обязательная в гардеробе вещь – прямые джинсы. Они, по словам дизайнера, дорого выглядят и безупречно вписываются в любой образ.

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