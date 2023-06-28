Если банк не захочет обслуживать клиента, они могут списать деньги на погашение задолженности по кредитам без его согласия.

С 5 июня 2023 года каждый банк в Украине обязан предоставлять отчеты о платежах физических лиц, независимо от суммы перевода. ПриватБанк недавно сообщил, что если счет клиента будет закрыт принудительно, они будут списывать задолженности по кредитам. Украинцы получили такие уведомления по электронной почте и в приложении Приват 24.

Государственный банк внес изменения в условия предоставления банковских услуг, включая раздел "Расторжение договора и закрытие счетов" с июня 2023 года. Сообщение было получено украинцами, у которых есть счета в ПриватБанке.

Если банк не захочет обслуживать клиента, они могут списать деньги на погашение задолженности по кредитам без его согласия. Если у клиента нет задолженностей, оставшиеся средства будут переведены на его счет в другом банке.

Банк может закрыть счета, если клиент предоставил неверные данные при открытии счета или его транзакции кажутся подозрительными.

Причина таких действий банка заключается в том, что с 5 июня 2023 года Национальный банк Украины требует от всех банков предоставлять отчеты о всех платежах украинцев.

Каждый понедельник до 16:00 банки должны представлять НБУ информацию о:

Переводах между картами физических лиц.

Снятии наличных и пополнении карточного счета в банкоматах и кассах банка.

Интернет-платежах

Также сообщалось, клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что банк незаконно начал звонить по телефону ее несовершеннолетнему сыну. Отзыв появился на сайте Минфина.

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Напомним, клиентам ПриватБанка начали массово блокировать счета, названа причина.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.