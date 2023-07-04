Видео с этим эпизодом было опубликовано на странице певца после того, как он получил очень теплый прием от зрителей.

Украинского певца MELOVINа стали обвинять в радикализме после того, как он исполнил две строчки на украинском языке во время выступления на фестивале CBS Munich в Мюнхене. Этот фестиваль является одним из самых старых и крупных событий и в рамках Мюнхенского Прайда. MELOVIN был приглашен в качестве хедлайнера этого мероприятия.

По словам команды певца, это решение спеть две строчки из гимна украинской повстанческой армии было принято спонтанно и было вызвано его посещением могилы Степана Бандеры, лидера украинских повстанцев, который был похоронен в Мюнхене. Присутствие украинских флагов и атмосфера протеста и свободы на мероприятии сделали припев особенно эмоциональным для публики.

Видео с этим эпизодом было опубликовано на странице певца после того, как он получил очень теплый прием от зрителей. Однако вскоре российские блогеры, пророссийские политики и различные паблики российских пропагандистов напали на артиста с обвинениями и массово начали распространять эту информацию. Затем эти формулировки попали в европейские СМИ.

При этом некоторые немецкие СМИ заявили, что певец сознательно выбрал эту песню, учитывая его предыдущее посещение могилы Бандеры и связи с украинским националистическим движением, не обошлось без обвинений в сторону артиста, который хотел поддержать украинцев.

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