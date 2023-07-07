Украинская певица Настя Каменских недавно посетила Кременчуг, где посетила госпиталь, где проходят реабилитацию украинские военные. Она приехала с необходимыми вещами и провела время, общаясь с героями. Во время беседы, некоторые бойцы начали снимать свои шевроны и передавать их Каменских. Эмоции переполнили исполнительницу, и она расплакалась перед украинскими героями.

Каменских запечатлила этот момент на камеру и опубликовала его в Instagram. Она подчеркнула, что этот день навсегда останется в ее сердце, так как жест с передачей шевронов сильно ее тронул. Однако, некоторые люди выразили сомнения в искренности Каменских, вспомнив ее предыдущее интервью и отметив, что она начинает плакать в любой ситуации.

«Во время нашего общения военные начали снимать шевроны и передавать их мне. Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг-друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует» - заявила Каменских.

Впрочем, в сети пометили неискренность Насти Каменских:

«Настя, хватит уже! Ну, это цирк; Все наиграно, артистка, если бы по настоящему плакала, не снимала на камеру, а тут все спланировано; после наигранного интервью не верится ни одному слову и тем более слезам… попахивает актерством;

Как все наиграно, к вам как к артистке, чувствую только пренебрежение, так как и к вашему мужу; Ты с Винником одну школу актеров оканчивала?; Фу какая гадость! Какое притворство! Просто дешевая актриса дешевого театра!; обвешалась значками ВСУ».

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