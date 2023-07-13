В ночь на 24 июня главарь "вагнеровцев" Пригожин попытался устроить военный мятеж в России и дойти своим маршем до столицы. Президент страны-агрессора тут же сбежал из Москвы, куда направлялся Пригожин со своим войском. Этим побегом Путин продемонстрировал свою слабость, за которой наблюдал весь мир. После попытки "мятежа" российский диктатор называл Пригожина предателем и сыпал угрозы, а затем встретился с ним, что тоже много, о чем свидетельствует.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал российский журналист и политический деятель Игорь Яковенко.

По его словам, Пригожин просто надел на голову Путина помойное ведро, в очередной раз продемонстрировав его слабость.

"Ну что там, помойные ведра на голове Путина сменяются. Только что это ведро надел Пригожин. Вот это о грандиозной встрече в Кремле, когда Пригожин все-таки дошел до Кремля, встретился с Путиным. Это действительно просто немыслимый совершенно позор для Путина. Он же обещал там, что "вагнеровцы" ответят. Но на самом деле, в конечном итоге встретился вроде, мило поговорили", - говорит Яковенко.

Также эксперт напомнил о еще одном "помойном ведре" на голове Путина, уже от Эрдогана. Как известно, на днях президент Турции нарушил договоренности с российским диктатором и отпустил допой в Украину защитников "Азовстали".

"Потому что на самом деле, вот изменившееся отношения к Путину во всем мире свидетельствует о том, что он очень резко сдулся, он перестал быть каким-то серьезным игроком, его перестали воспринимать как человека, по отношению к которому стоит держать слово. Это Эрдоган продемонстрировал", - сказал Игорь Яковенко.

Последние новости Украины:

Напомним, "Пригожин не собирался свергать Путина": стало известно, для чего затевался "мятеж" в РФ.

Как сообщала Politeka, Есть попадание и раненые: россияне подло атаковали Украину ночью.

Также Politeka писала, что "Нужна последняя гирька": эксперт рассказал, на чем держится власть Путина после всех его провалов.