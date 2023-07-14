В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить черничную панна котту.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г белого шоколада

150 г черничного пюре без косточек и кожуры (можно использовать замороженное, можно заменить малиновым, клубничным, пюре из черной смородины)

350 мл сливок жирностью от 20% до 35%

8 г желатина + 40 мл воды

Для черничного кули (соуса) "Мастер Шеф" Глинская берет:

100 г чорничного пюре

30 г сахарной пудры

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская доводит до кипения ягодное пюре, выливает его в шоколад и перемешивает до однородности. Желатин замачиваем, даем ему набухнуть и добавляем его в ягодно-шоколадную массу. Добавляем горячие сливки и пробиваем все погружным блендером до гладкости.

Разливаем панну котту по формам (Глинская использует силиконовые формы) и отправляем на 3-4 часа в морозильную камеру. А затем размораживаем десерт в течение 20-30 минут в холодильнике.

Чтобы приготовить черничное кули, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская соединяет ягодное пюре с сахарной пудрой, доводит смесь до кипения и дает ей остыть.

"Перед подачей поливаем панна коту остывшим кули. Панна котта готова! Этот десерт также можно подавать в стакане. Для этого массу не нужно замораживать, а просто убрать в холодильник на 6-7 часов. И также подавать с кули", - добавила звезда "Мастер Шеф" Глинская.

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