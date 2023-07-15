В этот раз на своей "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить панна котту с ягодами.
Для приготовления панна котты нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 150 мл молока
- 350 мл сливок жирностью от 20%
- 100 г белого шоколада
- стручок ванили
- 10 г желатина + 50 мл воды
Для приготовления ягодной начинки "Мастер Шеф" Глинская берет:
- 100 г малинового пюре
- 100 г смородинового пюре
- 20 г кукурузного крахмала
- 40 г сахарной пудры
Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет в сотейник молоко, сливки, семена ванили, ставит массу на плиту и доводит до кипения.
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Желатин предварительно заливаем водой и даем ему набухнуть. Замоченный желатин добавляем в миску к шоколаду, а затем выливаем сверху горячую сливочную массу. Перемешиваем все и процеживаем через сито.
Заливаем панна котту в формы (звезда "Мастер Шеф" Глинская использует силиконовые) и ставим в холодильник до застывания. Кроме того, в качестве формы можно использовать красивый бокал, стакан, креманку.
Чтобы приготовить ягодную начинку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает малиновое и смородиновое пюре, сахарную пудру и крахмал. Начинку нужно хорошо перемешать, для этого можно использовать погружной блендер.
Достаем застывшую панна котту из холодильника и сверху выкладываем на нее слой ягодной начинки. Этот десерт можно хранить в холодильнике до трех суток.
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