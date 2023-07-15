Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует приготовить этот простой, но изысканный десерт.

В этот раз на своей "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить панна котту с ягодами.

Для приготовления панна котты нам понадобятся следующие ингредиенты:

150 мл молока

350 мл сливок жирностью от 20%

100 г белого шоколада

стручок ванили

10 г желатина + 50 мл воды

Для приготовления ягодной начинки "Мастер Шеф" Глинская берет:

100 г малинового пюре

100 г смородинового пюре

20 г кукурузного крахмала

40 г сахарной пудры

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет в сотейник молоко, сливки, семена ванили, ставит массу на плиту и доводит до кипения.

Желатин предварительно заливаем водой и даем ему набухнуть. Замоченный желатин добавляем в миску к шоколаду, а затем выливаем сверху горячую сливочную массу. Перемешиваем все и процеживаем через сито.

Заливаем панна котту в формы (звезда "Мастер Шеф" Глинская использует силиконовые) и ставим в холодильник до застывания. Кроме того, в качестве формы можно использовать красивый бокал, стакан, креманку.

Чтобы приготовить ягодную начинку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает малиновое и смородиновое пюре, сахарную пудру и крахмал. Начинку нужно хорошо перемешать, для этого можно использовать погружной блендер.

Достаем застывшую панна котту из холодильника и сверху выкладываем на нее слой ягодной начинки. Этот десерт можно хранить в холодильнике до трех суток.

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