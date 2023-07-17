В последних новостях, певица Настя Каменских поделилась своими мыслями о тотальном контроле в жизни. Она отметила, что в течение многих лет испытывала необходимость контролировать каждый аспект своей жизни. Однако, после мудрых и осознанных ответов, полученных от своих поклонников, Каменских решила изменить свое отношение.

Каменских признала, что постоянное стремление к контролю отнимает много времени и энергии, а также мешает испытывать настоящую радость и спонтанность. Будучи под постоянным наблюдением, Каменских чувствовала необходимость контролировать каждую эмоцию и движение, что в конечном итоге приводило к чувству равнодушия на важных событиях.

Однако, после переоценки своей жизни, Каменских решила довериться себе и процессу, отпустить стремление к контролю. Она отметила, что это позволило ей наслаждаться новыми красками жизни, испытывать глубокие эмоции и открывать двери для новых возможностей.

Подняв довольно непростую тему, Каменских вызвала бурную реакцию в сети:

«С приходом войны, поняла, что вообще от нас мало, что зависит. Поэтому нет смысла тратить время на контроль. Мы муравьи – относительно вселенной; Настя ты никому не интересна и Потап тоже пишу на русском !!!!!чтобы вы поняли; и у нас все не просто и у Вас печально;

Тотальный контроль приводит к психиатру!; Сначала учимся все контролировать, затем расслабляться ((контроль это по моему мнению лишнее, он мешает нам жить и быть свободными!» - пишут под постом Каменских.

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