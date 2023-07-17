Журналист Игорь Яковенко рассказал о спецоперации ГУР, которая проводится в Кремле. Об этом специалист поделился в эфире Politeka Online.

"Буданов работает начальником украинской военной разведки. И украинская военная разведка не только обычными методами для разведки - сбор информации и ее использование для целей войны. Но и ведет информационную войну. И особенность персонально генерала Буданова в том, что он лично принимает участие в спецоперациях по информационной войне. И вот это, у меня нет ни малейших сомнений, что эта публикация является спецоперацией в рамках информационной войны. Зачем главе украинской военной разведки сообщать такие вещи? Цель может быть только одна - это разжигать подозрительность", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что для полного счастья Буданов мог бы назвать фамилию предателя, чтобы было всем понятно, что это информационная война. И несмотря на то, что все понимают, для чего это сделано, но осадочек от таких заявлений в Кремле останется. После этого может пройти еще какая-то чистка и меньше сил останется на войну в Украине.

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