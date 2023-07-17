В Кремле есть люди, которые имеют возможность прямых контактов с Путиным, имеют возможность что-то ему говорить, советовать, но среди них нет людей, которые будут толкать его в ту или иную сторону. Такие люди есть в телевизоре, такие люди есть в государственной думе в совете федераций. Там они есть, и там они принимают безумные законы, стремясь друг друга перещеголять в ненависти к Западу, сделать так чтобы их заметили.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский журналист, политический деятель Игорь Яковенко.

По его словам, все эти люди не могут сильно влиять на Путина и толкать его в сторону еще большего безумия.

"Вот забывается то заседание Совета безопасности, которое было накануне 24 февраля. Это когда все вот эти вот великие и ужасные силовики и безопасники, там ФСБ, ну и армия, там Шойгу и прочее, все они, как школьники перед строгим учителем, стояли и в мокрых штанах тряслись, пытаясь правильно ответить на вопросы, которые задавал Путин. И было ясно, что Путин фактически ломает всех через колено, и он пытается повязать всех вот этим согласием. В принципе, единственный, кстати говоря, как ни парадоксально, считается, что Патрушев является большим ястребом, чем Путин. Когда вопрос стоял об официальном признании ДНР и ЛНР, и это был шаг в сторону войны, вот как раз Патрушев сказал, что давайте может быть мы сначала проведем какие-то переговоры с Украиной", - рассказал эксперт.

По его словам, Путин тогда резко отказался от любых переговоров с Украиной, несмотря на предложения Патрушева.

"Патрушев тогда был не готов к войне, и то же самое со всеми остальными. То есть эту войну начал лично Путин. Ну а дальше понятно, что он втянул в нее и всю верхушку, они все стали такими же военными преступниками, как он. И заодно втянул значительную часть страны. Так что, я думаю, что никто, нет таких людей, которые бы толкали Путина на дальнейшую эскалацию войны, это лично Путин делает", - говорит Яковенко.

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