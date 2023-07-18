Заместитель командира третьей бригады Роман Кудряшов прокомментировал ликвидацию российских генералов. Об этом он рассказал в эфире "Сейчас".

"Это может означать только одно - это о качественной разведке и качественной работе аналитического отдела ВСУ и удачной работы таких видов оружия, как Хаймарсы, также некоторые диверсионные действия, которые сейчас реализуют ВСУ вместе с Главным управлением разведки Украины. Это является комбинацией удачных действий, которая реализуется на текущий момент. Что это может стоять врагу? Ну как минимум это дезориентация в плане управления. Как минимум это некоторые проблемы в коммуникации между средней и нижней планкой в вооруженных силах России и в целом хочу отметить, что это хорошая тенденция, когда мы работаем не только на поражение переднем крае, ликвидируя личный состав врага", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что благодаря своей работе удается еще и уничтожать командный состав противника. И это очень перспективное направление работы, поэтому в этом направлении нужно только наращивать свои возможности, ведь подобные действия помогут вбить клин в порядок личного состава оккупантов.

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