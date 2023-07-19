Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал, какая ситуация на южном фронте. Об этом специалист сообщил в эфире 24-го канала, комментируя продвижение Сил обороны Украины вглубь обороны противника.

"Да, фактически речь идет о первых двух линиях обороны, потому что они как правило есть одними из самых сложных по преодолению. И во-вторых, учитывая плотность минирования, того, как россияне используют мины, на самом деле это очень сложный вызов. Учитывая тот факт, что ВСУ имеют довольно ограниченные возможности для того, чтобы разминировать территорию. И тут есть два ключевых момента. Первый ключевой момент - это то, что мы еще не получили всю обещанную нам специальную инженерную технику, которая позволяет проводит разминирование максимально безопасно", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что из-за плотного минирования ВСУ довольно медленно идут вперед, так как техники мало, а мин много. При этом россияне понимают, что после минных полей Силы обороны дальше будут идти довольно быстро, поэтому оккупанты делают все, чтобы остановить такое положение вещей. Поэтому они как только видят украинскую инженерную технику, сразу по ней стреляют.

"Когда эта линия обороны будет прорвана и россияне увидят, что мы вводит в действие наши основные силы или часть их на том направлении, где нам удасться это сделать, вступит этот психологический эффект и дальше дело пойдет быстрее, чем мы видим это сейчас", - подытожил специалист.

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