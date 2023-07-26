Волонтер Георгий Тука рассказал, какая ситуация на фронте у российских войск. Об этом специалист поделился в эфире "Сейчас".

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"Я бы не сказал, что они с юга на восток. На востоке наблюдается, к сожалению, довольно сильное давление россиян, и наша разведка сообщает о задействовании резервов. А вот что касается прибытия новых групп российских вооруженных формирований на юг - это они прибывают с Крыма или с тыловых частей, Ростовской области. Это свидетельство того, что не просто перебрасывание войск вдоль линии фронта. С моей точки зрения, это свидетельство того, что россияне задействуют все больше и больше стратегических резервов", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это может быть связано на юге они пытаются сдержать активные действия украинских вооруженных сил. А если брать восток, то там они пытаются атаковать. Если фактически посмотреть на общую линию фронта, то это движение в обратном направлении. То есть, если мы пытаемся двигаться вперед на юге, а они пытаются в контрдействие двигаться на востоке в районе Купянска.

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российские военные армия рф оккупанты

Стоит отметить, что если украинским защитникам удается сдерживать противника на Луганщине, то россиян ВСУ уже выбили из Андреевки под Бахмутом.

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