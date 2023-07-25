В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить клубничное суфле (или же другое ягодное на ваш вкус).

"Этот десерт невероятно легкий приготовлении и очень вкусный, обязательно попробуйте 💕", - советует звезда "Мастер Шеф" Глинская.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 г клубничного пюре (можно заменить на малиновое, черносмородиновое, ежевичное)
  • 20 г желатина
  • 100 мл воды
  • 50 г сахара
  • 200 г греческого йогурта или сливочного сыра
  • 100 мл сливок жирностью 30-35%
  • свежая клубника для декора

рецепт, "Мастер Шеф"

Сразу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает холодную воду с желатином и оставляет при комнатной температуре на 15 минут.

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Ягодное пюре отправляем в сотейник, доводим до кипения и варим 2-3 минуты. Снимаем с плиты, добавляем сахар и перемешиваем. Добавляем набухшую желатиновую массу и снова перемешиваем.

Сливочный сыр нужно смешать со сливками до однородной консистенции. Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская постепенно смешивает теплое ягодное пюре со сливочной массой – сначала вмешиваем одну половину пюре, затем добавляем другую.

рецепт, "Мастер Шеф"

Готовую массу накрываем пищевой пленкой в ​​контакт и ставим в холодильник на 1 час. Затем эту массу нужно сбить в чаше комбайна.

"Если прошло 3-4 минуты и она не увеличивается в объеме, значит она недостаточно охлаждена. Нужно поставить в морозильную камеру еще на 15 минут, затем продолжить сбивать на высоких оборотах. Масса должна немного увеличиться в объеме и стать воздушной", — объясняет звезда "Мастер Шеф" Глинская.

Готовое клубничное суфле выкладываем в пиалы и украшаем кусочками свежей клубники.

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