Известный на всю Украину глава Николаевщины Виталий Ким показал, как оккупанты повредили школу, в которой он когда-то учился.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который с начала войны прославился на всю Украину своими "успокоительными" видео и стал примером стойкости для украинцев, рассказал о своих школьных временах.

Чиновник принял участие в съемках вечернего шоу "20:23", где рассказал ведущему Жене Яновичу о делах в Николаевской области, в частности в вопросе образования.

Снимали интервью с Виталием Кимом около поврежденной российскими ударами школы, в который учился и сам глава ОВА. По словам Виталия Кима, он был ленивым учеником, но учеба легко ему давалась – все схватывал на лету.

"Пусть простит меня моя классная руководительница. Я учился хорошо, меня любили. Я был ленивый, но сообразительный, поэтому с оценками… ну там одна четверка была. Но, я учился хорошо, учиться не любил, но мне это легко давалось", - вспомнил Виталий Ким.

На вопрос Яновича о том, что чувствует, когда прилетает именно по школе или университете, где учился, Виталий Ким признался честно, что никаких сентиментальных чувств у него нет, главное, чтобы никто не пострадал.

"Ничего. Люди привыкают ко всему. Потому что прилетело сюда, прилетело в университет, где я учился, прилетело на работу, прилетело дважды по моему дому, где я раньше жил в мирное время. Прилетело везде, поэтому, мы уже немного привыкли. Никто не пострадал, и слава Богу", - говорит Виталий Ким.

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