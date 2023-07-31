Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что нужно сделать, чтобы получить успех под Бахмутом. Об этом эксперт рассказал в новой сводке.

"Дело в том, что в Дебальцево нет таких складов и объемов логистики. В Горловке большие и в Горловке был самый большой гарнизон. И там даже полигон где-то в районе Горловке организовали", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что если посмотреть на карту, то наши берут Клещеевку и у нас открывается прямая дорога на перекресток дорог, где из Бахмута выходит трасса и она расходится на Горловку и на Дебальцево.

Поэтому если мы перерезаем до этого перекрестка эту трассу где-то ближе к Бахмуту, то фактически мы перерезаем обе дороги сразу. Других дорог на данном направлении просто нет. Поэтому понятно, что ВСУ будут стараться взять под контроль этот перекресток, чтобы получить успех на данном направлении.

При этом эксперт отметил, что пока Украина не вводит оперативные резервы на поле боя. Возможно отдельные направления усиливаются, но пока ВСУ только разворачивает свои резервы и готовится к их активизации. Генштаб прекрасно распределил роли среди всех типов резервов для данной кампании и продумал все наперед.

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