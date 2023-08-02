В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась лафйхаками, как правильно замораживать целые ягоды, фрукты, фруктовые или ягодные пюре, а также дала рецепт малинового мусса с персиковым конфи.
Перед замораживанием ягоды нужно промыть и просушить. Если нужно пюре, ягоды перебиваем блендером и перетираем через сито. Фрукты моем и нарезаем кусочками. К абрикосовому и персиковому пюре "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет немного лимонного сока или кислоты, чтобы пюре не темнело.
Складываем ягоды, кусочки фруктов или переливаем пюре в зип-пакеты и замораживаем. Такое хранение экономит место в морозильной камере.
Для приготовления малинового мусса из персикового конфи звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на две порции):
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Малиновый мусс:
- 200 г малинового пюре
- 20 г сахара
- 4 г желатина + 20 мл воды
- 200 г взбитых до мягких пиков сливок
Желатин замачиваем на 10 мин. водой комнатной температуры.
Пюре малины вместе с сахаром ставим на плиту и доводим до кипения. Смешиваем горячее пюре с набухшим желатином, а затем даем охладиться до 30 С.
Малиновую массу "Мастер Шеф" Глинская смешивает со сливками, взбитыми до мягких пиков, разливает мусс в бокалы (пиалки) и отправляет в холодильник на 3-4 часа.
Персиковое конфи:
- 100 г персиков (кусочки)
- 20 г сахара
- 10 мл лимонного сока
Смешиваем все ингредиенты и кипятим на слабом огне несколько минут. Охлаждаем персиковое конфи и выкладываем его в бокалы поверх застывшего мусса.
По желанию, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает украсить десерт свежей малиной.
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