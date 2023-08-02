Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очень нежного и легкого десерта.

В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась лафйхаками, как правильно замораживать целые ягоды, фрукты, фруктовые или ягодные пюре, а также дала рецепт малинового мусса с персиковым конфи.

Перед замораживанием ягоды нужно промыть и просушить. Если нужно пюре, ягоды перебиваем блендером и перетираем через сито. Фрукты моем и нарезаем кусочками. К абрикосовому и персиковому пюре "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет немного лимонного сока или кислоты, чтобы пюре не темнело.

Складываем ягоды, кусочки фруктов или переливаем пюре в зип-пакеты и замораживаем. Такое хранение экономит место в морозильной камере.

Для приготовления малинового мусса из персикового конфи звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на две порции):

Малиновый мусс:

200 г малинового пюре

20 г сахара

4 г желатина + 20 мл воды

200 г взбитых до мягких пиков сливок

Желатин замачиваем на 10 мин. водой комнатной температуры.

Пюре малины вместе с сахаром ставим на плиту и доводим до кипения. Смешиваем горячее пюре с набухшим желатином, а затем даем охладиться до 30 С.

Малиновую массу "Мастер Шеф" Глинская смешивает со сливками, взбитыми до мягких пиков, разливает мусс в бокалы (пиалки) и отправляет в холодильник на 3-4 часа.

Персиковое конфи:

100 г персиков (кусочки)

20 г сахара

10 мл лимонного сока

Смешиваем все ингредиенты и кипятим на слабом огне несколько минут. Охлаждаем персиковое конфи и выкладываем его в бокалы поверх застывшего мусса.

По желанию, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает украсить десерт свежей малиной.

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