Такие цифры, как пишет Politeka.net, обнародовали в КМВА, подводя итоги за июль.
«По сравнению с адским маем эта цифра кажется ничтожной. Никакого «Кинжала», крылатой или баллистической ракеты. А на самом деле они были.
И количество их не уменьшилось. Кривой Рог, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, Житомирщина, Хмельнитчина…», - отметили в КМВА, подчеркивая, что именно эти города приняли на себя удар всего решительного вооружения.
Опасность не миновала, предупреждают в КМВА киевлян, ведь ракет у врага еще хватает. И эти ракеты каждый день летят в Украину.
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«И каждый день удары могут нацелиться на Киев! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и близких!...» - призвали в КМВА.
Напомним, минувшей ночью от жестокой атаки «Шахедов» пострадал Харьков. На местах попадания вспыхнули пожары.
Также сообщалось, что сейчас происходит на месте трагедии в Кривом Роге.
Количество пострадавших резко увеличилось.
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Также сообщалось о последствиях новой атаки на российскую столицу.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пожаловались на атаку в Черном море.