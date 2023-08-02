Военный эксперт Олег Жданов рассказал, стоит ли ждать переговоров с Россией. Об этом эксперт рассказал на своем канале.
"Я не думаю, что так произойдет. Это мое мнение, потому что тогда наши партнеры проиграют в этой войне. Я думаю до Нового года определено максимальное время, что мы в эту кампанию сможем отвоевать", - сообщил специалист.
Эксперт добавил, что уже были заявления о том, что если в это контрнаступление Украина не выйдет на границы 91-го года, значит будет второе контрнаступление, а возможно и третье. Но то что союзники Украины регулируют ход боевых действий - сомнений нет.
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"Но то что они не будут останавливаться на полпути, уверенности больше. Если изначально все закрыли глаза и ничего не видели, давая возможность взять Киев за три дня и были готовы проглотить эту путинскую выходку. То когда мы оказали сопротивление и доказали, что мы способны отстоять свою независимость и суверенитет, они сделали ставку именно на это", - добавил эксперт.
Специалист также рассказал, что полное поражение России при этом США и Франция не могут допустить. Все из-за ядерного оружия, которое неизвестно в чьих руках окажется после подобного.
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