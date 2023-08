Согласно отчету ISW (Institute for the Study of War), в российских войсках наблюдалось активное наступление на линиях Купянск - Сватово - Кременная, близ Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, а также в районе границы Донецко-Запорожской области. Военный эксперт Олег Жданов провел анализ ситуации на фронте.

В частности, на направлении Авдеевка наши защитники столкнулись с интенсивными атаками российских войск, которые проводили плотный огонь из авиации и артиллерии. Однако благодаря храбрости и решительности наших военнослужащих, атаки были успешно отражены.

«Возле Невельского мы продвинулись вперед, есть успех. Оккупанты отброшены назад, а южнее Новомихайловки тоже был частичный успех. Здесь на Авдеевском направлении успех перешел на нашу сторону.

И если раньше мы стояли в глухой обороне, то сейчас мы пытаемся атаковать противника и уже имеем успех. Сейчас закрепляемся на вновь занятых рубежах» - делится эксперт.

Также экспер рассказал, идет ли подготовка украинских войск в Европе сейчас.

"Полным ходом готовят войска. Да, Британия закончила подготовку 10 тысяч, ну по-моему они брали на себя обязательства еще там продлить. И спецназ почему вы думаете, что мало? там может готовится целая бригада".

