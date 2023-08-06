Спикер Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук прокомментировал ситуацию на фронте. Об этом он сообщил во время интервью на канале "Сейчас".
"Мы продвигаемся вперед, эта информация является стопроцентной, с очень тяжелыми боями. Об этом мы говорим каждый раз, минные поля, фортификации и так далее. Никто не будет гнать наши войска бить в лоб", - рассказал специалист.
Эксперт добавил, что потихоньку будем выгребать, ибо другого пути нет. А в какой именно точке будет основной удар, враг сам узнает. Поэтому не стоит обращать внимания на Западные СМИ, которые говорят о медленном наступлении ВСУ. Силы обороны продолжают работать на результат в пользу Украины.
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При этом специалист добавляет, что война не может проходить в реальном времени. Поэтому нужно просто ждать новостей с фронта.
Также эксперт рассказал, что Россия хочет показать внутреннему пользователю, что не их прижали и они возвращаются в зерновую сделку, а они такие добрые, что спасают людей от голода в Африке. Для коллективно запада им тоже придется что-то придумать, что они такие миролюбивые и готовы сотрудничать.
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