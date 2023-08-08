Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал, какая ситуация сложилась в Крыму. Об этом специалист рассказал в интервью на "Фабрике новостей".
"Это уже оперативный контроль после того, как достаточное количество и беспилотников, и ракет, которые уничтожают стационарные объекты - это уже можно говорить об оперативном контроле. Для полного нужно уничтожить Крымский мост полностью", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что это нужно для того, чтобы ни одна ветка Крымского моста не работала. Также нужно уничтожить дополнительно паромную переправу между Крымом и Россией. Это касается инфраструктуры и самих паромов. Последним могут занятся беспилотники, которые хорошо себя показали в последнее время, уничтожив корабль и судно россиян.
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При этом не стоит забывать, что на левом берегу Днепра под Херсоном Украина уже держит плацдарм. А это значит, что войска ВСУ могут форсировать Днепр и выйти к Армянску. Это позволит полностью закрыть россиянам возможность снабжать юг Украины.
При этом эксперт рассказал, что бетонные укрепления россиян на южном направлении не являются проблемой для ВСУ. Все из-за того, что они стационарные, а значит наша артиллерия может по ним отработать и уничтожить.
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