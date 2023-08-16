В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить простые пирожки с соленой начинкой.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком. Все быстро, легко и вкусно 🙌 Готовьте и наслаждайтесь 😉", — советует звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г муки

5 г пищевой соды

соль

300 мл кефира или айрана

1 яйцо

30 мл рафинированного масла (для теста)

+ масло для жарки

Для начинки "Мастер Шеф" Глинская берет:

200-300 г зеленого лука

3 яйца

укроп

Сначала "Мастер Шеф" Глинская смешивает муку с пищевой содой и солью. Далее в большой миске смешиваем айран или кефир, яйцо, растительное масло и смесь сухих ингредиентов: муку с солью и пищевой содой. Тщательно все перемешиваем, чтобы не было комочков.

Яйца, укроп и зеленый лук мелко нарезаем и добавляем к тесту, еще раз хорошо перемешиваем.

Жарит звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская такие пирожки на разогретой сковороде, выкладывая небольшие порции теста в разогретое масло. Обязательно накрываем крышкой. Затем переворачиваем и снова накрываем крышкой.

Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.