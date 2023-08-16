В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить простые пирожки с соленой начинкой.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком. Все быстро, легко и вкусно 🙌 Готовьте и наслаждайтесь 😉", — советует звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 5 г пищевой соды
  • соль
  • 300 мл кефира или айрана
  • 1 яйцо
  • 30 мл рафинированного масла (для теста)
  • + масло для жарки

Для начинки "Мастер Шеф" Глинская берет:

  • 200-300 г зеленого лука
  • 3 яйца
  • укроп

рецепт, "Мастер Шеф"

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Сначала "Мастер Шеф" Глинская смешивает муку с пищевой содой и солью. Далее в большой миске смешиваем айран или кефир, яйцо, растительное масло и смесь сухих ингредиентов: муку с солью и пищевой содой. Тщательно все перемешиваем, чтобы не было комочков.

Яйца, укроп и зеленый лук мелко нарезаем и добавляем к тесту, еще раз хорошо перемешиваем.

рецепт, "Мастер Шеф"

Жарит звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская такие пирожки на разогретой сковороде, выкладывая небольшие порции теста в разогретое масло. Обязательно накрываем крышкой. Затем переворачиваем и снова накрываем крышкой.

Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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