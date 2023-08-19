В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить абрикосовый пирог с творожным тестом.

"Это невероятно нежный, летний пирог, который готовится очень легко и быстро 🙌", - советует звезда "Мастер Шеф" Глинская.

Для творожного теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

120 г сливочного масла (комнатной температуры)

250 г творога жирностью 5%

ванильный сахар

2 яйца

100 г сахара

8 г разрыхлителя

220 г муки

Для приготовления абрикосовой начинки "Мастер Шеф" Глинская берет:

400 г абрикоса

30 г сахара

1 апельсин (средний)

20 г кукурузного крахмала

Абрикосы нарезаем небольшими кусочками и смешиваем в сотейнике с сахаром. Ставим на плиту и варим 4-5 минут.

Цедру апельсина натираем на терке. А сок апельсина смешиваем с кукурузным крахмалом, чтобы не было комочков.

Добавляем в сотейник к абрикосам апельсиновый сок с крахмалом и цедру, доводим массу до кипения и даем покипеть еще 1-2 минуты, постоянно помешивая. Начинка готова, ее нужно переложить в другую емкость, чтобы она остыла.

Чтобы приготовить творожное тесто, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в большой миске творог, сливочное масло, яйца, сахар и ванильный сахар. Затем добавляем в творожную массу смесь муки с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем силиконовой лопаткой.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет разъемную форму диаметром 22 см, смазывает края сливочным маслом и присыпает мукой. В форму выкладываем половину творожного теста и распределяем его ложкой. Далее выкладываем равномерно абрикосовую начинку, а сверху вторую часть теста.

Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке с конвекцией 40-45 минут. Готовый пирог достаем из духовки и даем остыть. Снимаем форму, а пирог посыпаем сахарной пудрой.

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