В ДТП с участием микроавтобуса на польских номерах погибли четверо украинцев, среди них двое детей.

Трагедия произошла накануне утром на автомагистрали А5 вблизи Гавайнсталя в Австрии. Четверо украинцев погибли. Водителя и других двух пассажиров, тоже украинцев, доставили в больницу.

По предварительным данным, микроавтобус перевернулся, пробил поручни моста и упал на грунтовую дорогу, пролегавшую под трассой.

В результате инцидента погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей (одному было всего несколько месяцев, другому - 3 года). Двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой малышей.

В транспортном средстве ехал еще один ребенок – он получил легкие травмы. Остальные трое пассажиров получили легкие травмы.

Водитель микроавтобуса выжил в аварии и признался, что на мгновение уснул за рулем.

Как уточнил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, в ДТП попало транспортное средство на польских регистрационных номерах, но в нем ехали граждане Украины. Австрийская полиция поддерживает связь с украинской стороной.

Источник: RMF FM

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