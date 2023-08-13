Трагедия произошла накануне утром на автомагистрали А5 вблизи Гавайнсталя в Австрии. Четверо украинцев погибли. Водителя и других двух пассажиров, тоже украинцев, доставили в больницу.
По предварительным данным, микроавтобус перевернулся, пробил поручни моста и упал на грунтовую дорогу, пролегавшую под трассой.
В результате инцидента погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей (одному было всего несколько месяцев, другому - 3 года). Двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой малышей.
В транспортном средстве ехал еще один ребенок – он получил легкие травмы. Остальные трое пассажиров получили легкие травмы.
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Водитель микроавтобуса выжил в аварии и признался, что на мгновение уснул за рулем.
Как уточнил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, в ДТП попало транспортное средство на польских регистрационных номерах, но в нем ехали граждане Украины. Австрийская полиция поддерживает связь с украинской стороной.
Источник: RMF FM
Ранее в полиции Киевской области сообщили о смертельной аварии на трассе Киев-Одесса вблизи села Насташка. 10 августа на автодороге произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия. Другого водителя "Citroen" с травмами госпитализировали в больницу.
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