В недавнем интервью Лукашенко снова заговорил о том, что Украина должна садится за стол переговоров с РФ, так как у Путина, мол есть большая многотысячная группировка войск, и он ее может бросить на войну в Украине. Однако, все это не более, чем пустые угрозы.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
По его словам, если бы Россия могла бросить сейчас что-то такое тяжелое на фронт, что изменило бы ход событий, она бы это сделала, а не просила о переговорах.
"Ну будем реалистами, если бы Россия могла бросить еще сейчас что-то такое тяжелое на фронт, что изменит ситуацию в их пользу, и позволит им нас подавить, они бы никогда не предлагали переговоры. Если вор, если вот этот гопник предлагает переговоры, значит ему страшно, значит ему тяжело, у него ничего нет. Поэтому, это дымовая завеса. И эти африканские лидеры, приезжающие и предлагающие нам быть посредниками в переговорах, другие посредники, все, ну я называю их кремлевскими консервами, которые сейчас вскрываются и говорят, что надо договариваться. Так мы же не против", - говорит Кирилл Сазонов.
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По словам политолога, условия переговоров и условия перемирия озвучены довольно давно.
"Российские войска выходят за территорию Украины, за границы, и мы начинаем переговоры. О наказании военных преступников, потому что это невозможно простить и забыть, и о репарациях за уничтоженную украинскую инфраструктуру. Все", - считает эксперт.
В ином случает, как говорит Сазонов, переговоров не будет и ВСУ продолжат гнать оккупантов до их границ, туда, откуда они пришли. По словам политолога, без предварительных условий садиться за стол переговоров сейчас просто нет смысла.
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