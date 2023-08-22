Визит Путина в прифронтовой штаб и его попытки управлять действиями на фронте может говорить о том, что он не доверяет своим генералам. А значит, ситуация в высшем военном руководстве напряженная.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, российские оккупационные войска несут большие потери не только среди обычных солдат, но и среди высшего руководства з генералов, комбригов и прочее. А визит Путина в Ростов может говорить о том, что он не доверяет тому военному руководству, которое сам назначил.

"Чем ближе главнокомандующий находится к линии фронта, и когда он пытается управлять какими-то действиями, это означает то, что есть потеря в какой-то степени управления войсками. Вот мы видим много сообщений, когда гибнут у россиян генералы, когда россияне гибнут, там комбриги, полковники и так далее. У нас за все время военных действий погиб один комбриг из 28 бригады. Это было еще, кажется, год назад. Почему? Да потому что у нас намного лучше поставлены процессы управления войсками", - говорит Павел Нарожный.

Как отмечает военный эксперт, когда украинский главнокомандующий и высшее военное руководство приезжают на переднюю, они там не раздают указания и не управляют процессами. А ездят с целью поддержать боевой дух наших защитников.

"То есть, если Путин все ближе и ближе к управлению, это значит, что управление становится все больше и больше ручным. То есть он не доверяет своим генералам, потому этот процесс происходит", - говорит эксперт.

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