Существуют определенные условия, при которых Украина может обрести превосходство над российской авиацией, независимо от количества самолетов, находящихся в арсенале агрессорской страны. Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, опытный летчик-инструктор Роман Свитан выразил свое мнение по этому поводу.

Он подметил, несмотря на количественное преимущество российских оккупантов в авиации, передача Украине истребителей F-16 может кардинально изменить обстановку.

Помимо самых истребителей, ключевое значение имеют также полноценные системы управления, передачи данных и сопровождения. Присутствие этих компонентов перевернет всю картину. Эксперт акцентировал внимание на том, что "сам по себе самолет – это всего лишь металлический корпус с двигателями, крыльями, вооружением и летчиком, в итоге – это летающая платформа для оружия".

"Важно определить, какие системы обнаружения будут внедрены, а также будет ли подключение к спутниковым системам слежения. Только тогда мы можем говорить о нашем превосходстве над российской авиацией, вне зависимости от их численности", – подытожил полковник.

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