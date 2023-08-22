Также вероятно, по словам эксперта, что оккупанты разрабатывают механизмы для перераспределения войск с Запорожского и Херсонского направлений.

Реальная цель российских действий в настоящее время склоняется не к усилению атак, а к укреплению оборонительных позиций. И это не просто оборона, а твердая и жесткая стратегия. Детальнее об этом рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, опытный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью.

Российские силы стремятся к унификации всего Южного фронта под единым руководством и единственным центром управления. Это охватывает Крым, Херсон, Запорожье и Мариупольские направления. Эксперт предполагают, возможно оккупанты разрабатывают механизмы для перераспределения войск с Запорожского и Херсонского направлений на Крым и Мариуполь.

"Весьма возможно, что существует вероятность, что они будут стратегически планировать способы отвода сил и средств с направлений Запорожья и Херсона к поддержанию положения в Крыму и Мариуполе", - делится эксперт.

Эксперт напомнил, что уже очевидны и признаки того, что россияне готовятся к продолжению мобилизационных действий. Впрочем, маловероятно, что они объявят о масштабной мобилизации. Тем не менее, частичная или укрытая мобилизация, которую они уже осуществляют, может быть продолжена, поскольку им не хватает ресурсов и сил на весну. Им не удастся сохранить армию с такими огромными потерями, как сейчас

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