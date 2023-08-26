Разговоров и заявлений о том, что война в Украине может длиться долго, становится все больше.

Об этом обратил внимание военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Фабрики новостей".

Аналитик также спрогнозировал сценарий событий на ближайшие полгода:

«Ближайшая перспектива – осень и зима. Моделируем сценарий – россия активизирует атаки в районе Купянска, мы продолжаем двигаться на Юге и на каком-то этапе понимаем, что враг усиливается на Востоке и нам надо сдерживать его там. Там мы переходим к оборонительной операции, перемалываем большое количество, наносим удары по Югу, максимально поражая объекты окупантов и достигаем определенного эффекта».

По словам Мусиенко, подобное происходило зимой в прошлом году. Бои не прекращались и были слишком интенсивными.

«Но сейчас видите, как изменилась позиция. Как начала меняться – все больше сообщений, что война будет долгой, что нужно готовиться, мобилизоваться, быть готовыми и запастись терпением. И так далее. Но мы также должны понимать, что на сегодняшний день все равно очень многое зависит от поддержки наших партнеров. И вот то, чтобы наши партнеры также понимали нашу позицию, а мы их – нужно работать», - подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что если разочаровываться в контрнаступлении, так победить будет невозможно.

И нужно настраиваться на то, что в предстоящем сражении не станут менее интенсивными.

«С другой стороны – и нам, и власти, и всем нужно понимать, что очень хорошо говорить о едином сценарии, в котором мы выходим на границы 1991 года, но так же и говорить, что пути для достижения этой цели могут быть разными и они могут растянуться во времени.

И может быть так, что мы действительно войдем в позиционную войну, при этом будем наносить мощные удары по врагу, потом аккумулируем через некоторое время силы и в определенный момент проведем успешно контрнаступательную операцию», - озвучил Мусиенко вероятное развитие событий.

При этом военный эксперт не исключил переговоры.

«Это тоже может быть навязано нашими партнерами. Не потому, что мы так хотим. Эти сценарии они есть. Но пока идет наше контрнаступление и идут ожесточенные бои, прогнозировать по какому сценарию точно будут разворачиваться события – преждевременно и сложно. Сейчас на поле боя решается очень много», - подчеркнул Мусиенко.

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