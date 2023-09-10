Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о контактах разведок США и России во время войны в Украине. Об этом специалист поделился в комментарии для канала "Сейчас".

По его словам, российская сторона постоянно контактирует с США через разведку. Это из-за того, что прямых контактов между странами не может быть в период такого напряжения, но канал связи остается активным.

Россия его постоянно использует для того, чтобы попытаться помешать Украине получить военную помощь. Несмотря на это ВСУ уже получили дальнобойные ракеты, а также идут разговоры об аналогичном оружии от Германии и США. Помимо этого уже идет обучение украинских пилотов на F-16, которые Украина также получит.

В такие моменты Россия начинает угрожать ядерным оружием. На это США отвечают, что последует ответная реакция.

"Канал чрезвычайных происшествий работает. Когда Путин начал поднимать риторику, что может быть нанесен ядерный удар тактический по Украине и по союзникам, тут сработала эта система. Бернс и Нарышкин проводили переговоры в Стамбуле, а потом по телефону закрытой связи. Тогда действительно США предупредили, что будет разворот тактического оружия и подготовка к пуску, будет проведен контрудар", - отметил специалист.

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