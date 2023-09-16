Сообщается о сильных взрывах в Харькове.
В регионе объявлена тревога. Мэр Харькова призвал всех находиться в укрытиях.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" , – также обратился к харьковчанам председатель ОВА Олег Синегубов.
В ОВА сообщают о минимум четырех ударах по Харькову, которые нанесли оккупанты.
"Экстренные службы направились к местам попадания", - информируют в ОВА.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Вражеские авиаудары получили населенные пункты Стрелка Харьковского района и Котляровка Купянского района.
Под артиллерийским огнем прошедших суток находился г. Купянск.
В селе Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. Предварительно, без пострадавших.
В селе Симиновка Чугуевского района из-за обстрела российской армии повреждено учебное заведение.
К счастью, за сутки пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
Известно, что сейчас идет разминирование.
Пиротехнические подразделения Харьковской области за сутки обследовали 6,6 га территории, обезвредили 75 взрывоопасных предметов.
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