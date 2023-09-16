В Харькове прогремели сильные взрывы, жителей призывают жителей находиться в укрытиях.

Сообщается о сильных взрывах в Харькове.

В регионе объявлена ​​тревога. Мэр Харькова призвал всех находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" , – также обратился к харьковчанам председатель ОВА Олег Синегубов.

В ОВА сообщают о минимум четырех ударах по Харькову, которые нанесли оккупанты.

"Экстренные службы направились к местам попадания", - информируют в ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Вражеские авиаудары получили населенные пункты Стрелка Харьковского района и Котляровка Купянского района.

Под артиллерийским огнем прошедших суток находился г. Купянск.

В селе Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. Предварительно, без пострадавших.

В селе Симиновка Чугуевского района из-за обстрела российской армии повреждено учебное заведение.

К счастью, за сутки пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

Известно, что сейчас идет разминирование.

Пиротехнические подразделения Харьковской области за сутки обследовали 6,6 га территории, обезвредили 75 взрывоопасных предметов.

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