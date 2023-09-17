Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские вооруженные силы смогут вытеснить российские войска из Бахмута.

Украинские вооруженные силы предприняли важный шаг в направлении изгнания российских войск из Бахмута. По мнению полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана, после освобождения села Андреевки в Донецкой области, украинские вооруженные силы теперь имеют возможность для успешного продвижения в двух разных направлениях.

"Украинские подразделения теперь могут двигаться вдоль железнодорожной линии на юг в направлении Горловки через Курдюмовку или на север в сторону Бахмута. Железнодорожная линия может быть эффективным рубежом как для обороны, так и для наступления" - делится эксперт.

Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские вооруженные силы смогут вытеснить российские войска из Бахмута.

Он отметил, что на данном участке работает третья штурмовая бригада, состоящая из мотивированных и профессиональных бойцов. Попасть в эту бригаду, по словам Свитана, не так просто, и именно поэтому она эффективно выполняет свои задачи.

Свитан подчеркнул, что у России не хватает достаточного числа высококвалифицированных офицеров, способных осуществить широкомасштабную наступательную операцию на протяжении 10 километров. Тем не менее, на узком участке фронта они могут попытаться осуществить подобное наступление.

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