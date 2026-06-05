Про це він розповів на своєму каналі.

«Вирішив звернути увагу на ситуацію україно-польських відносин, оскільки це емоційно, політично і по-сусідськи одна з найбільш вразливих тем, яка стала сьогодні дискусійною і активно обговорюється. Справа в тому, що за останні роки фактично Польща пройшла шлях від головного адвоката України у Європі і світі до ледве не до головного прокурора», – підкреслює Микола Томенко.

У період своєї парламентської діяльності, згадує політик, йому доводилось працювати із польськими політиками та чиновниками, і Польща дійсно була адвокатом України, а оцінювати історію залишили фахівцям, політики домовились це не обговорювати, і це було правильне рішення.

«Але праві політичні партії, а часом і представники крайніх правих політичних сил ставали все міцнішими, отримували посади, зокрема посаду президента Польщі і в часи Дуди, і тепер тим паче в часи Навроцького. Польща час від часу, а потім уже і постійно почала переходити зі статусу адвоката до прокурора. Вона почала безапеляційно говорити про те, що наші фермери щось неправильно роблять, що українська влада забуває дякувати Польщі, якій ми винні все на світі. Таким чином з приходом «Громадянської платформи», з приходом «Право і справедливість», я вже не кажу про «Конфедерацію», інші крайні праві партії, поміркована політика дуже швидко змінилась на такий прокурорський тон», – стверджує Микола Томенко.

Як пояснює політик, праві партії не ефективні в економічних, соціальних змінах, вони не цим завойовують виборців, тому апелюють до історичної пам'яті, до вразливих моментів, особливо до старшого покоління, сільського населення, мовляв, от коли Польща була великою і панувала на значній території України. Тому і зараз, констатує він, польська влада апелює до української тематики.

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