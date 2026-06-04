Політолог Руслан Бортник розповів, що відносини між Україною та Угорщиною мають тенденцію до нормалізації, переговори щодо вступу до ЄС будуть йти, але проблема угорської меншини залишається, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Думаю, що все ж таки врегулювати питання меншини буде не просто без глибоких компромісів. Якщо, звичайно, Угорщина не погодиться на румунський сценарій, за яким це питання було врегульовано на рівні міжурядової угоди, тоді це може відбутися швидко. Але нагадаю, що Мадяр повторив фактично всі вимоги Орбана щодо угорської меншини, а більшість із них вимагають законодавчих змін, тобто внесення змін до законів України через парламент. Це не може бути швидко апріорі», – пояснює Руслан Бортник.

Загалом, констатує він, не схоже, що Україна готова швидко змінювати законодавство, а Мадяр – відмовлятися від ключових вимог, які включають зокрема вільне використання угорської мови у місцевому самоврядуванні, представництво угорської меншини у парламенті України тощо.

Але, найімовірніше, зазначає експерт, Угорщина справді відмовилася від блокування початку переговорів з Україною, відкриття першого переговорного кластеру між Україною та ЄС заплановано на 15 червня. Це хороші новини, але, пояснює він, перший кластер – це лише початок, а не фінальна перемога, його відкривають першим і закривають останнім, його оцінка відбувається на етапі всіх переговорів, це може тривати 1 рік, 2, 3, а може й 10 років чи 20.

«Тобто це лише початок переговорів. Угорщина не блокуватиме, найімовірніше, але переговори про національну меншість продовжаться у будь-якому разі. Це дуже позитивна новина, що відносини між Україною та Угорщиною мають тенденцію до нормалізації, адже мати ворогів на Заході і тим паче всередині ЄС та НАТО дуже невигідно і дуже дорого», – підсумовує Руслан Бортник.

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