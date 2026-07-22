Військовий експерт Олег Старіков заявив, що війна на виснаження між Україною та росією переходить у війну логістик, і пояснив, чи це впливає на ситуацію на фронті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як зазначає експерт, Україна справді спромоглася створити нафтову кризу в росії, навіть якщо вибити 30% нафтопереробки, починаються реальні проблеми, тим паче, що російське керівництво теж своїми рішеннями допомагає цій кризі. У відповідь, констатує він, росіяни почали бити по наших АЗС, зокрема, у східних областях, а це означає, що йде підготовка майбутнього театру воєнних дій.

«Війна на виснаження перейшла у нову фазу – у війну логістик. Війна логістик передбачає, що буде знищено економіку країн, адже сучасна економіка передбачає якісь логістичні хаби, рух товарів. Це забезпечення життя громадського населення. Але розпочалися взаємні удари по центрах, де зберігаються й товари подвійного призначення. Чи призведе це до зміни на смузі бойового зіткнення? Ні, не призведе. Це призведе до руйнування бізнесу», – пояснює Олег Старіков.

За його словами, подальша ситуація у війні посилюватиметься, всі склади знищуватимуться, всі великі магазини, дійде і до мегамаркетів, і це зачіпатиме саме громадське населення і в Україні, і в росії. Тобто, наголошує експерт, це пов'язано з моральною і ментальною війною.

«Війна логістичних майданчиків переросте далі у війну супермаркетів, потім у війну гіпермаркетів. Тобто доктрина повітряної війни генерала Дуе й надалі продовжуватиметься. Від цього всього страждатиме громадське населення, до військових це ніякого відношення не матиме», – підсумовує Олег Старіков.

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