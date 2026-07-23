Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що зараз США активізувались щодо переговорів, але навряд це зараз дасть результат, путін досі націлений на Донбас, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, до Києва приїхала делегація з послом США при НАТО Вітакером і головою Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України Беззардом. Говорили, продовжує він, про результати саміту НАТО в Анкарі, про домовленість щодо ліцензії на виробництво ракет до Patriot, про Drone Deal, про реалізацію програми PURL.

«Розмова стосувалася військово-технічної співпраці, оборонної взаємодії, співпраці між Україною і НАТО, між Україною і США. Але, враховуючи, що Вітакер раніше коментував перемовний процес і говорив про ймовірні гарантії безпеки для України, не виключено, що говорили і про російсько-українську війну. Можливо, американці хотіли з'ясувати, як Україна бачить для себе подальші ймовірні перемовини, у якому стані наші удари по території рф, наскільки вони знесилюють ворога», – зазначає Олександр Мусієнко.

Окрім того, розповідає він, Зеленський мав телефонну розмову з Віткоффом і Кушнером, а Рубіо мав зустріч із Лавровим на Філіппінах, тобто США мають наміри продовжувати стратегічний діалог. Також, додає експерт, одразу кілька українських видань із посиланням на джерела повідомили, що Зеленський готується до візиту у США в липні, під час якого він відвідає церемонію похорону сенатора Ліндсі Грема, матиме зустріч із Трампом, членами конгресу, з представниками американського бізнесу, треба максимально використати цю поїздку задля підтримки України.

«Щодо перемовного треку подивимося. Я думаю, що це зараз проба пера. Не думаю, що зараз щось буде глобальне. Bloomberg пише з посиланням на російські джерела, що путін буде взагалі готовий відновити діалог тільки після того, як російські війська захоплять Донецьку область. Тобто їхні воєнні цілі та плани не змінилися. Донеччина залишається для ворога основним напрямком наступальних дій. Ворог намагається захопити Костянтинівку, просунутись на Покровському, на Слов'янському напрямках. Bloomberg пише, що тільки після цього путін буде готовий до відновлення діалогу. Мої прогнози залишаються чинними: переговори не раніше другої половини жовтня, початку листопада», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Удари по Wildberries покликані не зупинити війну, а перемогти і зруйнувати росію.

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