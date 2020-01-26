Их сегодня немало на ответственных местах

Российский поэт Андрей Орлов сказал, что часть востока Украины сдали "ФСБшники в СБУшной шкуре"

Такое мнение он озвучил в интервью "Обозревателю".

Кроме того, он пожелал Владимиру Зеленскому окончательно избавиться от всего русского КГБшно-ФСБшного наследства в украинских спецслужбах, которые по его словам, и сдали украинский Донбасс в 2014 году , не выполнив свою работу на пунктах пропуска.

"От всей души желаю Зеленскому окончательно избавиться от всего русского кагэбэшно-фээсбэшного наследства в ваших спецслужбах. Я знаю, что было во время захвата Донбасса, как докладывали в Киев: мол, "у нас все под контролем". Кто сдал Донбасс? Фсбшники в сбушной шкуре, которых и сегодня немало на ответственных местах", - заявил поэт.

Также он подчернул, что они не выполнили свою работу.

"Всех пропустили, – сначала провокаторов, потом том людей с оружием, а потом – и регулярную армию "шахтёров", "отпускников" и "ихтамнетов". Вот такое в результате получилось "все под контролем". То есть, под российским", – закончил он.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада планирует решить вопрос по оккупированному Донбассу за 11 календарных дней.

По его словам, Верховная Рада возьмется за законопроект об особом статусе ОРДЛО по результатам встречи лидеров стран Нормандской четверки.

Более того, соратник президента Владимира Зеленского рассчитывает, что нардепам удастся разработать документ за 11 календарных дней.

Другие же варианты разработки законопроекта, как считает Дмитрий Разумков, будут нарушением обещаний, которые "слуги народа" давали украинцам.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна дата встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках Нормандского формата. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

По его словам, встреча глав государств Нормандской четверки состоится 9 декабря 2019 года. Во время встречи планируется достигнуть договоренностей для урегулирования конфликта на востоке Украины, который развязала Россия.

Напомним, Зеленский может лишиться кресла президента после визита в Париж

Как еще Politeka писала, Зеленский встретится с Путиным.

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