Государственная служба финансового мониторинга Украины противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, в течение I квартала 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 288 материалов (из них 186 обобщенных материалов и 102 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в:

органов прокуратуры – 15 материалов (из них 11 обобщенных материалов и 4 дополнительных обобщенных материалы);

органов фискальной службы Украины – 76 материалов (из них 45 обобщенных материалов и 31 дополнительный обобщенный материал);

Национальной полиции Украины-103 материала (из них-91 обобщенный материал и 12 дополнительных обобщенных материалов);

Службы безопасности Украины – 55 материалов (из них – 25 обобщенных материалов и 30 дополнительных обобщенных материалов);

Национального антикоррупционного бюро Украины – 27 материалов (из них – 8 обобщенных материалов и 19 дополнительных обобщенных материалов);

Государственного бюро расследований – 12 материалов (из них – 6 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 22,4 млрд гривен.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в I квартале 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 43 материала (11 обобщенных материалов и 32 дополнительных обобщенных материала), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности к:

Национального антикоррупционного бюро Украины – 27 материалов (8 обобщенных материалов и 19 дополнительных обобщенных материалов);

Государственного бюро расследований-6 материалов (3 обобщенных материала и 3 дополнительных обобщенных материала);

Службы безопасности Украины - 10 дополнительных обобщенных материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 1,3 млрд гривен.

Также, Госфинмониторингом на постоянной основе уделяется особое внимание анализу подозрительных транзакций, которые имеют признаки налоговых преступлений, в т. ч. из применением механизма «встречных потоков» и «скруток».

Так, в I квартале 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 20 материалов (8 обобщенных материалов и 12 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с механизмом проведения "встречных потоков", в частности к:

органов фискальной службы Украины – 8 материалов;

Службы безопасности Украины-11 материалов;

Государственного бюро расследований-1 материал.

Общий объем «проконвертированных» средств по этим материалам составляет – 3,5 млрд гривен.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 41,6 млн гривен.

Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направлены на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в i квартале 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 22 материала (из них 14 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма, проведенных с участием лиц, которые публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции, из которых:

6 дополнительных обобщенных материалов, которые связаны с осуществлением финансовых операций с участием 2-х физических лиц и 8 юридических лиц, включенных в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие Указами Президента Украины от 14.12.2020 №546-27т (в редакции решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.01.2021, введенного в действие Указом Президента Украины от 28.01.2021 №29/2021), от 02.02.2021 №43/2021 и от 19.02.2021 №64/2021;

8 обобщенных материалов, которые содержали информацию о 35 физических лиц, в отношении которых существуют подозрения в причастности к совершению уголовных правонарушений – наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований

2 обобщенные материалы, связанные с подозрениями в совершении финансовых операций с участием 3-х физических лиц, возможно причастных к финансированию международных террористических организаций и/или экстремистских групп;

6 материалов (4 обобщенных материалы и 2 дополнительных обобщенных материалов), которые содержали сведения о финансовых операциях 30-ти физических лиц и 2-х юридических лиц, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).

Из 22-х переданных материалов, 9 материалов содержали информацию по выявленным связям с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины.

С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение отчетного периода, Госфинмониторингом принимались координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL (далее – План действий). Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами о ходе выполнения Плана действий в 2020 году и направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины.

В то же время, в феврале 2021 года был направлен на рассмотрение комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL заполненный вопросник относительно третьего отчета о прогрессе по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Отчет планируется рассмотреть в рамках «письменной процедуры» в сентябре этого года.

Также, в рамках межведомственного взаимодействия, Госфинмониторингом в январе этого года было подписано межведомственное Соглашение о сотрудничестве между Госфинмониторингом и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Целью данного Соглашения является налаживание взаимодействия и информационного обмена для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Кроме того, для большего информирования общественности о национальной системе финансового мониторинга в марте 2021 года на официальном вебсайте Госфинмониторинга был размещен отчет о деятельности службы за 2020 год, а в начале апреля 2021 года председателем Госфинмониторинга И. Б. Черкасским для общественности был представлен публичный отчет об итогах деятельности Госфинмониторинга за 2020 год.

Также Госфинмониторинг в I квартале 2021 года активно способствовал деятельности Общественного совета при Госфинмониторинге. Так, за этот период было проведено одно заседание Общественного совета в режиме видеоконференции, где члены совета были проинформированы о реализации Госфинмониторингом в 2020 году политики в сфере предотвращения и противодействия

Вместе с тем, в рамках методологической работы специалистами Госфинмониторинга:

совместно с государственными регуляторами были подготовлены рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских учреждений по представлению с 01 января 2021 года информации о прекращении деятельности обособленных подразделений и разъяснения по е-кабинетов системы финансового мониторинга;

разъяснения для банковских учреждений относительно электронного взаимодействия по вопросам финансового мониторинга, в частности файлами типа L (файл-лист).

Также, в рамках образовательной работы, в течение I квартала 2021 года представители Госфинмониторинга приняли участие в 21 образовательном мероприятии, участие в котором приняли 686 человек.