Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що через те, що Трамп призначає переговорниками по Україні та росії випадкових людей, завалюючи їх і іншими завданнями, війна триває, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Повернення блудного Трампа відбулося. Ізраїльське видання Ynet повідомило, що Трамп вигадав нового посередника у переговорах. Мало було Віткоффа. Він вважає, що посередником між росією та Україною має бути патріарх Єрусалима Феофіл III. Де він узагалі його відкопав? Як він узагалі дізнався, що існує місто Єрусалим і що в ньому є якийсь патріарх? Чесно, не знаю», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, Феофіл III – патріарх Грецької Православної церкви Єрусалима, підтримує робочі відносини з Йорданією, Ізраїлем, палестинською адміністрацією. Тобто, мабуть, міркує він, цей патріарх намагався вирішувати щодо Ізраїлю, розповів Трампу щось про палестинців та ізраїльтян, і Трамп дав йому завдання ще закінчити російсько-українську війну.

«У мене інших версій немає. Як Трампу міг спасти на думку патріарх Єрусалима для вирішення нашої війни? Це Віткофф №2. Спочатку Віткоффу доручили розібратися з Катаром та Іраном, бо він має там бакшиш, потім сказали заразом і з Газою вирішити, і Україну з росією мирити. Хоча як він цього тсосується? Загалом незрозуміло. Тепер ще Гренландію захоплюй, у вірменів красти залізницю…», – коментує Михайло Шейтельман.

Отже, констатує він, очевидно, патріарх прийшов розповісти Трампу про проблему між палестинською автономією та Ізраїлем, а Трамп йому вже накинув Україну та росію, далі буде і Гренландія, і Канада тощо. Саме через таку логіку президента США, наголошує експерт, російсько-українська війна і триває.

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