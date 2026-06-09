Політолог Руслан Бортник прокоментував візит Сі Цзіньпіна до Північної Кореї та оцінив, про що він там домовлятиметься – про війська для себе проти Тайваню чи для путіна проти України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, інформація про майбутній візит Сі Цзіньпіна до Північної Кореї з'явилася в південнокорейському інформагентстві близько місяця тому, і вона, до речі, з'явилася відразу після візиту путіна до Пекіна, тільки ніхто не звернув уваги.

«Північна Корея – це військовий або мілітаризований китайсько-російський офшор. І я не можу припустити до кінця, не розумію поки що, мало даних, що може обговорювати Сі Цзіньпін у Північній Кореї. Може обговорювати залучення північнокорейських військ для операції щодо Тайваню. А ми бачимо, що йде подальше загострення щодо Тайваню, Китай розпочав спеціальну морську операцію, оскільки Тайвань намагається демаркувати нібито кордон із Японією. І, по-друге, можливо, Сі їде просити північнокорейців для москви або обговорювати цей аспект», – міркує Руслан Бортник.

У будь-якому разі, констатує він, Північна Корея стає великим військовим засіком з точки зору боєприпасів та озброєнь, а головне – з точки зору підготовленої, ідеологічно прокачаної піхоти, яка може бути потрібна і Китаю, і росії. До того ж, зазначає експерт, Сі Цзіньпін не часто кудись їздить із візитом, але прибув до КНДР.

«І ці візити дуже тонко обираються. У всьому світі хотіли би бачити Сі Цзіньпіна у себе з візитом. Я думаю, у Сі Цзіньпіна тисячі запрошень. Багато лідерів хочуть просто отримати хоча б дзвінок із ним. І зараз Сі Цзіньпін не просто дзвонить Кім Чен Ину, а їде до нього на зустріч», – підсумовує Руслан Бортник.

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