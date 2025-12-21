График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Сумской области доставит неудобства в быту для большого количества потребителей.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Сумской области коснется сразу нескольких городов.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсети", график отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Сумской области будет введен через плановые ремонтные работы.

Так, в Сумах работы будут выполняться 22.12 по следующим адресам: Вооруженных Сил Украины, 61А; Новоместенская, 31. Газоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 16:00 для всех потребителей в обозначенных домах.

В Бурыне временное прекращение подачи бакитного топлива запланировано на 23.12 с 09:00 до 16:00. Неудобства охватят более тысячи потребителей в частном секторе по адресам:

Прорезная; Садовая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 24, 25, 27, 29, 33 44, 4Б; Архитектора Григорьева; Лучицкого; Леси Украинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9/1, 9/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34

Калиновая; Калиновый пер.; Защитников Украины, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 2; Вознесенский переулок; Вознесенская, 44, 46, 47, 47/А, 48, 51/1, 57/А, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 77/А, 79/А, 81, 83, 85, 87.

Заречное; Филиппа Орлика, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 35, 49, 51, 53, 55; Привокзальная, 4, 4Б; Независимости, 4/1, 4/2, 4/3, 9/А, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20А, 23, 24, 27, 30, 30Б/1, 34, 36, 38, 40, 44, 4 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70.

В Шостке ограничение продлится дольше: с 09:00 25.12 до 17:00 26.12 для домов на таких улицах: Виталия Гуляева, 5; Воронежская, 19.

Представители местного филиала "Газсети" советуют горожанам учитывать график отключения газа на неделю с 22 по 28 декабря в Сумской области при планировании собственного быта.

