Ограничение движения транспорта в Полтаве создаст неудобства для местных жителей на время, поэтому рассказываем детали.

Ограничение движения транспорта в Полтаве будет введено в Киевском районе города из-за ремонта сетей водоотвода, сообщает Politeka.

Частичное ограничение движения транспорта в Полтаве будет касаться перекрестка улиц Решетиловской и Петра Дорошенко и продлится с 26 декабря 2025 года по 26 февраля 2026 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета.

Причиной ограничения движения транспорта в Полтаве стало проведение капитального ремонта напорного коллектора «КНС Промрайон» коммунальным предприятием «Полтававодоканал».

Ремонтные мероприятия направлены на обеспечение стабильной работы канализационной системы района и предотвращение аварийных ситуаций. В период ремонта для транспорта организуют объезды, а пешеходы смогут пользоваться безопасными проходами.

Параллельно в центре города реализуют проект «Движение без барьеров». Заместитель Министра развития общин и территорий Украины проверила ход работ.

Маршрут охватывает около двух километров центральной части города: от Дома связи на улице Соборности до Корпусного парка, объединяя административные, образовательные, медицинские учреждения и общественные просторы.

Проект разработан с учетом потребностей ветеранов. Пешеходный путь обеспечивает доступ к остановкам общественного транспорта и ключевым социальным объектам, включая административные и реабилитационные службы.

По словам ассистентки главы Полтавского городского совета по безбарьерности, реализация маршрута «Путь ветерана» предусматривает участок протяженностью 1,6 километра, охватывающий ветеранский центр, здание связи и другие социальные «магниты», связанные непосредственно с ветеранами.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.