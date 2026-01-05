Чтобы получить бесплатные продукты в Полтаве, необходимо пройти регистрацию на месте, однако нужно иметь ряд документов.

Благотворительный фонд "Каритас" предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, они предоставляются в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом проекте рассказали на сайте организации «Каритас».

В рамках проекта "Emergency appeal" благотворительный фонд "Каритас Полтава" предоставляет возможность ВПЛ получить абонементы на горячие бесплатные обеды в Полтаве.

В фонде сообщают, что проект предусматривает ежедневное предоставление полноценного горячего питания людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в дополнительной поддержке. Социальная столовая пользуется постоянным спросом у жителей, ведь для многих посетителей горячий обед является важным элементом ежедневной помощи.

Участникам программы, отвечающим определенным критериям, выдается абонемент сроком на 30 дней. Получить горячие обеды можно ежедневно с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Полтава, улица Семена Антонца (Балакина), 24.

Для получения бесплатного питания необходимо пройти регистрацию непосредственно на месте и иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие соответствующий статус: паспорт гражданина Украины, индивидуальный налоговый номер, справку внутри перемещенного лица, а также документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории населения (в том числе справку об инвалидности).

Целью инициативы является обеспечение бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве - украинцев, наиболее нуждающихся в этом. В фонде отмечают, что помощь должна предоставляться с соблюдением принципов человечности и достоинства, и призывают всех, кто отвечает условиям программы, приобщаться к проекту.

