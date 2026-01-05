Щоб отримати безкоштовні продукти у Полтаві необхідно пройти реєстрацію на місці, проте потрібно мати ряд документів.

Благодійний фонд "Карітас" надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, вони надаються у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про цей проєкт розповіли на сайті організації «Карітас».

У рамках проєкту "Emergency appeal" благодійний фонд "Карітас Полтава" надає можливість ВПО отримати абонементи на гарячі безкоштовні обіди в Полтаві.

У фонді повідомляють, що проєкт передбачає щоденне надання повноцінного гарячого харчування людям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують додаткової підтримки. Соціальна їдальня користується сталим попитом серед мешканців, адже для багатьох відвідувачів гарячий обід є важливим елементом щоденної допомоги.

Учасникам програми, які відповідають визначеним критеріям, видається абонемент терміном на 30 днів. Отримати гарячі обіди можна щодня з 13:00 до 14:00 за адресою: м. Полтава, вулиця Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для отримання безкоштовного харчування необхідно пройти реєстрацію безпосередньо на місці та мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують відповідний статус: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, довідку внутрішньо переміщеної особи, а також документ, що підтверджує належність до вразливої категорії населення (зокрема довідку про інвалідність).

Метою ініціативи є забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві - українців, які найбільше цього потребують. У фонді наголошують, що допомога має надаватися з дотриманням принципів людяності та гідності, й закликають усіх, хто відповідає умовам програми, долучатися до проєкту.

