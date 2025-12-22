График отключения газа с 23 по 25 декабря в Одесской области подразумевает определенные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа с 23 по 25 декабря в Одесской области означает временное прекращение газоснабжения в селе Криничное из-за плановых ремонтных работ на газопроводе, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте АО "Одессагаз" со ссылкой на Болградское УЭГГ, график отключения газа с 23 по 25 декабря в Одесской области включает несколько этапов.

Первое ограничение поставок голубого топлива в селе Криничное состоялось 22.12 в 09:30. Рементные мероприятия затронули ряд адресов: улица Мира, дома № 1-49, Больничная, № 1-56, а также Героев Украины, № 131-145.

Плановое возобновление поставок по этим адресам состоится 23.12 около 10:00 с соблюдением всех норм безопасности газовых систем.

Следующее плановое ограничение газоснабжения запланировано на 24:12 в 09:30. Голубого топлива временно не будет у жителей улиц Лиманна, дома № 10-30 и Героев Украины, дома № 219-235. Возобновление газоснабжения запланировано на 25:12, ориентировочно около 10:00.

График отключения газа с 23 по 25 декабря в Одесской области помогает отдельным жителям заранее планировать бытовые дела, не использовать газовые приборы во время ремонта и обеспечить собственную безопасность.

При запуске газа специалисты будут проверять наличие договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности за услуги распределения.

А также специалисты будут обращать внимание на соответствие системы газоснабжения проектной и исполнительно-технической документации. Такой контроль позволяет гарантировать безопасность жителей и предотвратить аварийные ситуации в дальнейшем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.